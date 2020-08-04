Как проходила тайная свадьба Брэда Питта

Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон прошла в атмосфере секретности. Гостям пришлось подписать документ о неразглашении происходящего на торжестве.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились в 2000 году. Вступление в брак они отметили шумно и весело. Однако что именно происходило на свадьбе, до недавнего времени не знал никто, кроме гостей. Тогда у приглашенных на торжество отобрали телефоны и фотоаппараты.

Британский журнал Grazia со ссылкой на инсайдера пишет, что свадьба Питта и Энистон обошлась в один миллион долларов. В то время это было очень дорого.

Для торжества они арендовали поместье в Малибу. Территорию украсили 50 тысячами различных цветов. Даже в бассейне плавали лотосы. С наступлением темноты на столах оказались ароматизированные свечи из Таиланда.

В тот вечер для собравшихся выступали четыре музыкальные группы. Также гости отведали изысканные блюда: лобстеры, ризотто, паста, деликатесы и прочее. Не обошлось без алкоголя. На свадьбу заказали дорогое шампанское в огромном количестве.

Брэд и Дженнифер давали друг другу клятвы. Энистон пообещала всегда угощать возлюбленного его молочным коктейлем с бананами, а Питт – растапливать семейные проблемы с помощью термостата.

Но их брак не был долгим. Актеры развелись через пять лет совместной жизни. Недавно Дженнифер Энистон рассказала, почему их пара распалась.