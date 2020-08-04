Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно

Сосо Павлиашвили отметил, что его песни несут лишь добро, имеют глубокий смысл. Но сейчас такая музыка никому не нужна. По мнению артиста, у молодого поколения совсем другие ценности.
Певца раздражает, что многие молодые исполнители относятся неуважительно к девушкам. Например, почти в каждом треке рэперов звучат слова "телки", "чиксы", а то и хуже. "Это неуважительно и унизительно", – сказал Павлиашвили.
Артист считает, что родители, разрешая детям слушать такую музыку, приучают их к грубому поведению и дают понять, что неуважительные обращения к женщинам – это нормально.
Также Сосо признался, что вдохновляется благодаря Богу. Песня "Помолимся за родителей" артисту приснилась. Эту композицию многие радиостанции отказывались ставить в эфир, но она все равно стала хитом.
Сейчас Павлиашвили работает над новым альбом. Релиз пластинки должен был уже состояться, но пандемия коронавируса изменила планы певца. Теперь сборник новых песен будет доступен для прослушивания лишь к Новому году. Обложку альбома нарисовала старшая дочь Сосо.
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