Ирина Горбачева перестала скрывать связь с экс-солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен ее возможный избранник Антон Савлепов, бывший солист группы Quest Pistols. Поклонники торжествуют, ведь они, скорее всего, оказались правы.

Ирина Горбачева разорвала отношения с предыдущим возлюбленным Григорием Калининым. Они были вместе восемь лет. Во время беседы с Юрием Дудем актриса призналась, что избранник ей изменял. Звезда российского кино отметила, что она не из тех людей, кто будет терпеть предательство.

После расставания с Калининым, Горбачева стала скрывать подробности своей личной жизни. Но однажды актриса поделилась милым фото, на котором широко улыбается. Тогда она поздравила какого-то "мальчика" с днем рождения, а также призналась, что очень ждет встречи с ним.

Поклонники провели целое расследование и выяснили – новым избранником Ирины является Антон Савлепов. После слухов Горбачева выложила несколько снимков в свой инстаграм-аккаунт. На одном из них бывший солист группы Quest Pistols запечатлен в компании друзей, а на другом – вместе с Ириной.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. "Ваша пара просто огонь", "Наконец-то встретилась со своим мальчиком", "Такие классные", – написали пользователи Сети.

Кстати, Савлепов не так давно расстался с возлюбленной. Он был женат на директоре его группы "Агонь" Юлии. Музыкант также скрывал свою личную жизнь.