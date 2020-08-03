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Ирина Горбачева перестала скрывать связь с экс-солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева перестала скрывать связь с экс-солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Горбачева опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен ее возможный избранник Антон Савлепов, бывший солист группы Quest Pistols. Поклонники торжествуют, ведь они, скорее всего, оказались правы.
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Ирина Горбачева разорвала отношения с предыдущим возлюбленным Григорием Калининым. Они были вместе восемь лет. Во время беседы с Юрием Дудем актриса призналась, что избранник ей изменял. Звезда российского кино отметила, что она не из тех людей, кто будет терпеть предательство.

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После расставания с Калининым, Горбачева стала скрывать подробности своей личной жизни. Но однажды актриса поделилась милым фото, на котором широко улыбается. Тогда она поздравила какого-то "мальчика" с днем рождения, а также призналась, что очень ждет встречи с ним.

Поклонники провели целое расследование и выяснили – новым избранником Ирины является Антон Савлепов. После слухов Горбачева выложила несколько снимков в свой инстаграм-аккаунт. На одном из них бывший солист группы Quest Pistols запечатлен в компании друзей, а на другом – вместе с Ириной.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. "Ваша пара просто огонь", "Наконец-то встретилась со своим мальчиком", "Такие классные", – написали пользователи Сети.

Кстати, Савлепов не так давно расстался с возлюбленной. Он был женат на директоре его группы "Агонь" Юлии. Музыкант также скрывал свою личную жизнь.

Автор: 3 августа 2020, 20:19 Источник: Instagram
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