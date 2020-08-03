Популярный комик пожаловался на депрессию: Чувствую себя самым одиноким

Александр Долгополов – популярный среди молодежи комик. Он давно выступал в клубах и ездил с собственные концертами по стране. Однако зимой им заинтересовались правоохранительные органы, и ему пришлось уехать за границу.

В личном твиттер-аккаунте сатирик пожаловался на то, что сейчас его дела идут не очень хорошо. Как оказалось, артист страдает от депрессии. Из-за нехватки денег он не может позволить себе обратиться к специалисту. "Постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете", – написал Александр Долгополов.

Подписчики комика довольно быстро отозвались на его крик о помощи. "Саш, давай мы тебе донатами поможем на врача и таблы (Здесь и далее орфографи и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Саша, очень сочувствую вам и понимаю вас. Нужна помощь специалиста, как ни крути. Может, и правда попросили бы о донате? Или же можно обратиться в ПНД, там бывают хорошие специалисты – правда, сначала стоит поузнавать, в какой лучше", "Собирай донаты на врача и помни, что жизнь короче и ценнее, чем кажется. Помереть успеешь, лучше выжать максимум из бытия человеком", – написали в комментариях.

Напомним, что полиция заинтересовалась Александром Долгополовым после жалобы одного из зрителей его стендап-шоу. Бдительный гражданин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить клуб и артиста. Проблему увидели в политических и религиозных шутках, которые написал комик.