Измученная разводом с Харламовым Асмус развалилась на тюках: Разделили имущество

Звезда сериала "Интерны" пошутила над своим разводом с комиком Гариком Харламовым. Кристина Асмус заявила, что разделила совместно нажитое имущество.

Артистка приняла участие в необычной фотосессии. Кристина Асмус позировала в легком платье на тоненьких бретельках желтого цвета и объемной серой куртке. Звезда сериала "Интерны" запечатлена сидя на мопеде, багажник которого нагружен огромными свертками. Артистка с невозмутимым выражением лица развалилась на разноцветных тюках.

"Разделили имущество 😂😂😂", – прокомментировала кадры Кристина Асмус.

Отметим, что развод артистки с юмористом Гариком Харламовым вот уже несколько недель активно муссируется в прессе. Судя по всему, это порядком надоело и измучило артистку. Впрочем, к ситуации Кристина Асмус старается относиться с юмором.

Добавим, что артистка и комик пока не объяснили поклонникам, что стало причиной разлада в их паре. Молчание знаменитостей породило множество слухов.

Например, поговаривают, что Гарик Харламов променял супругу на пышногрудую актрису Яну Кошкину. Также есть версия, что всему виной пристрастие юмориста к алкоголю и онлайн-играм. Вдобавок Кристине Асмус постоянно припоминают фильм "Текст", в котором у нее была довольно откровенная постельная сцена с Иваном Янковским. Есть мнение, что именно работа над лентой расколола семью.