"Красотка!": похудевшая Скулкина восхитила россиян утренней тренировкой

Звезда выложила фото в своем инстаграм-аккаунте. На нем она показала, как проходит ее утренняя воскресная зарядка на летней лужайке. Старания знаменитости не остались незамеченными поклонниками.
Екатерина Скулкина предстала в сиреневом костюме и желтых кроссовках в позе с высоко поднятой ногой. Подтянутое тело 44-летней юмористки восхитило фолловеров, и они осыпали ее комплиментами.
"Красотка!", "Екатерина, вы великолепны", "Умничка", "Катя, вы шикарная", – высказались пользователи соцсети. Многие отдали должное силе воли и терпению звезды Comedy Woman в борьбе за стройную фигуру.
Ранее актриса рассказывала, что никакого секрета похудения у нее нет: только спорт и правильное питание. Кроме того, Екатерина Скулкина любит ухаживать за телом. Она поклонница массажа и обертываний. Эти процедуры помогают ее коже не терять тонус после сильных скачков веса.
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