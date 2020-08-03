Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес

"Красотка!": похудевшая Скулкина восхитила россиян утренней тренировкой

Участница Comedy Woman Екатерина Скулкина поделилась с поклонниками эффектным снимком, на котором предстала в обтягивающем спортивном костюме. Несмотря на то, что артистка добилась превосходных результатов в снижении веса, она продолжает активно работать над своим телом.
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Звезда выложила фото в своем инстаграм-аккаунте. На нем она показала, как проходит ее утренняя воскресная зарядка на летней лужайке. Старания знаменитости не остались незамеченными поклонниками.

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Звезда Comedy Woman сильно похудела

Екатерина Скулкина предстала в сиреневом костюме и желтых кроссовках в позе с высоко поднятой ногой. Подтянутое тело 44-летней юмористки восхитило фолловеров, и они осыпали ее комплиментами.

"Красотка!", "Екатерина, вы великолепны", "Умничка", "Катя, вы шикарная", – высказались пользователи соцсети. Многие отдали должное силе воли и терпению звезды Comedy Woman в борьбе за стройную фигуру.

Ранее актриса рассказывала, что никакого секрета похудения у нее нет: только спорт и правильное питание. Кроме того, Екатерина Скулкина любит ухаживать за телом. Она поклонница массажа и обертываний. Эти процедуры помогают ее коже не терять тонус после сильных скачков веса.

Автор: 3 августа 2020, 14:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из Comedy Woman в купальниках

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