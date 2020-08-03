Вдова в подробностях рассказала о ссоре с Картрайтом перед его смертью

Адвокат избранницы Энди Картрайта Ирина Скурту раскрыла ее показания о последнем дне рэпера. Между супругами произошел бытовой конфликт.



Вдова музыканта Марина Кохал утверждает, что за день до гибели Энди Картрайт вернулся домой в два часа ночи пьяный и сразу лег спать. Утром после завтрака он попросил бутылку пива, но жена отказала.

"Тебя понесет в запой", – заявила Марина рэперу. Между ними началась ссора. Перепалка произошла около 13:00, вскоре Картрайт успокоился. По словам Кохал, через час она нашла мужа в комнате мертвым.

Адвокат уточнила: девушка решила, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Эксперты говорят, что подобная картина может быть при сердечном приступе. Бывает такое, по словам Скурту, и при отравлении метиловым спиртом.

Двухлетний сын супругов о случившемся не знает. Сейчас они с бабушкой находятся у родственников.

Вдова Энди Картрайта ждет результатов экспертизы, которая установит причину смерти рэпера. По словам юриста, девушка хотела скрыть бесславную смерть мужа, но эффект получился обратным.

То, что в отношении вдовы рэпера возбудили уголовное дело по статье "Убийство", – нормальная процессуальная практика, добавила Скурту. Кохал утверждает, что не убивала мужа, а только расчленила после его гибели. Так ли это на самом деле, выяснит следствие.