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Возлюбленная Никиты Ефремова рассказала о победе над депрессией

Возлюбленная Никиты Ефремова рассказала о победе над депрессией

Никита Ефремова. Фото: instagram.com/efremovefremov
Мария Ивакова в личном блоге часто делится подробностями жизни. На этот раз подруга Никиты Ефремова рассказала, как ей удалось справиться с паническими атаками и избавиться от депрессии.
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Как отметила девушка, ее хобби – самопознание. С детства будущая артистка старалась разобраться в личных чувствах и эмоциях. Теперь же актриса "ныряет" в себя под присмотром специалистов. Она регулярно анализирует сны, реакции и смену настроения.

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Однако так серьезно к собственному ментальному здоровью Мария Ивакова начала относиться не от хорошей жизни. Оказывается, девушка страдала депрессиями и паническими атаками. Как отметила возлюбленная Никиты Ефремова, это очень сильно портило качество жизни.

Актриса не захотела топить проблемы в алкоголе или наркотиках и отправилась к специалистам. При этом артистка отказалась пить антидепрессанты, так как таблетки лишь снимают симптомы, но не решают проблему. "Поэтому я обращалась к психологам, коучам, астрологам, шаманам, йогинам, энергетам... Ох, кого там только не было! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Мария Ивакова.

Процесс самопознания звезда сравнила с прыжком в выгребную яму. По словам актрисы, ради того, чтобы узнать лучшую версию себя, необходимо нырнуть в подсознание и отпустить контроль. Подруга Никиты Ефремова уверена, прежде чем исцелять других, необходимо разобраться в себе.

Автор: 3 августа 2020, 13:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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