Актриса и телеведущая Мария Ивакова отказалась от работы на телеканале "Россия 1"

Звезда программы "Орел и решка", а также возлюбленная актера Никиты Ефремова отказалась от выгодного контракта. Мария Ивакова отклонила предложение телеканала "Россия 1" о работе.

Мария сегодня очень востребована в профессии. Девушку приглашают в различные проекты. Весной, например, Ивакова снялась в сериала "Хороший человек". Режиссером картины выступил Константин Богомолов. В теленовелле телеведущей выделили небольшую роль, между тем знаменитость призналась, что была счастлива поработать с хорошей творческой командой.

Параллельно новоиспеченная артистка участвовала в проекте "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1". Мария Ивакова выступала в паре с Евгением Папунаишвили. От проекта звезда "Орла и решки" получила массу удовольствия, ведь она всегда любила танцевать.

Между тем, от другого проекта телеканала "Россия 1" Ивакова отказалась. Название шоу знаменитость не озвучила. "Нужно было нахваливать то, что я не разделяю", – рассказала о программе теледива. По словам Марии, ей часто поступают предложения о работе от телевизионщиков. Чаще всего она не дает согласия.

Напомним, минувшей зимой Марию Ивакову звали на "Последний герой. Зрители против звезд", телеканала "ТВ3". У знаменитости был запланирован отпуск на Бали, который она не хотела отменять. Также девушка испугалась ограничений, с которыми ей бы пришлось столкнуться в рамках проекта.