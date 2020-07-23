Актриса и телеведущая Мария Ивакова отказалась от работы на телеканале "Россия 1"

Мария сегодня очень востребована в профессии. Девушку приглашают в различные проекты. Весной, например, Ивакова снялась в сериала "Хороший человек". Режиссером картины выступил Константин Богомолов. В теленовелле телеведущей выделили небольшую роль, между тем знаменитость призналась, что была счастлива поработать с хорошей творческой командой.
Параллельно новоиспеченная артистка участвовала в проекте "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1". Мария Ивакова выступала в паре с Евгением Папунаишвили. От проекта звезда "Орла и решки" получила массу удовольствия, ведь она всегда любила танцевать.
Между тем, от другого проекта телеканала "Россия 1" Ивакова отказалась. Название шоу знаменитость не озвучила. "Нужно было нахваливать то, что я не разделяю", – рассказала о программе теледива. По словам Марии, ей часто поступают предложения о работе от телевизионщиков. Чаще всего она не дает согласия.
Напомним, минувшей зимой Марию Ивакову звали на "Последний герой. Зрители против звезд", телеканала "ТВ3". У знаменитости был запланирован отпуск на Бали, который она не хотела отменять. Также девушка испугалась ограничений, с которыми ей бы пришлось столкнуться в рамках проекта.
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