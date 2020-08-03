На кусок хлеба с килькой: лишившаяся заработка в России Анне Вески решилась на крайние меры

Закрытые из-за коронавируса границы и запрет на массовые мероприятия негативно сказались на артистах – зарабатывать им теперь попросту негде. "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил учитель Медведенко в чеховской пьесе "Чайка".
Вот Анне Вески и вертится – решила сдать в аренду свою квартиру в престижном таллинском районе Кадриорг. Из окна на шестом этаже виден знаменитый барочный дворцово-парковый ансамбль Екатериненталь, который получил название в честь супруги Петра I и в прошлом году отметил 300-летие.
В 90-метровой квартире Анне Вески три комнаты, сауна, подземный гараж, большой балкон и отдельный гардероб. Стоит это удовольствие 1200 евро в месяц плюс коммунальные платежи и депозит в размере месячной платы. Ну и работу маклера надо оплатить.
На кусок хлеба с килькой скромно живущей артистке и ее мужу этого пока должно хватить. А там, бог даст, жизнь войдет в привычную колею, и снова можно петь в России.
Сама Анне Вески на улице не останется – у нее есть хороший дом в Таллине и участок у Чудского озера. В Москве она долго снимала квартиру – говорила, что это удобнее, чем жить в гостинице.
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