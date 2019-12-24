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Lifestyle
Таллин. Фото: www.globallookpress.com Кельн. Фото: www.globallookpress.com
Зальцбург. Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Кадр youtube.com

Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов

Фото: www.globallookpress.com
Хочется, чтобы новогоднее путешествие запомнилось надолго, причем не толпами туристов и заоблачными ценами. Куда ехать точно не стоит, а какие города остаются недооцененными – и именно там можно получить порцию праздничного настроения? 
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Вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" составили список самых раскрученных новогодних направлений и подобрали им достойные замены.

Прага, Чехия

Столица Чехии неизменно попадает в топы популярных рождественских и новогодних маршрутов, а значит, зимой сюда едет в разы больше туристов, чем обычно. При этом опытные путешественники знают, что в центре Праги или на Карловом мосте всегда многолюдно – так что можете себе представить количество народу на ярмарке или желающих сфотографироваться на фоне елки, праздничной иллюминации. И цены на жилье в праздники взлетают на порядок. Кстати, в 2020 году здесь отменили праздничный салют: говорят, взрывы пиротехники пугают животных и опасны для птиц.

Куда вместо этого: Таллин

Таллин. Фото: www.globallookpress.com

Таллин – тоже любимый туристами город, но людей здесь на порядок меньше. Можно осмотреть архитектуру, гулять по городу, посещать достопримечательности (зимой самое время – очередей почти нет) и выбрать интересную новогоднюю экскурсию по замкам и музеям.

Еще один плюс – рождественские ярмарки здесь открыты до 7 января – по меркам Европы, где базары сворачивают сразу после наступления нового года, это очень долго.

Мюнхен, Германия

Пожалуй, это один из самых популярных у туристов немецких городов. Даже столица привлекает меньше путешественников. В Мюнхен же едут, кажется, все. Сначала дегустировать пиво на Октоберфесте, а потом — глинтвейн и сосиски на рождественских ярмарках. Их в городе предостаточно, однако они не могут вместить всех туристов. Поэтому, если поедете в столицу Баварии, будьте готовы не только к красочным базарам и радостным туристам, но и к толчее и очередям.

Куда вместо этого: Кельн

Кельн. Фото: www.globallookpress.com

Тоже очень красивый город – чего стоит величественный Кельнский собор (обязательно отыщите внутри необычный современный витраж). Рождественская ярмарка, раскинувшаяся перед собором, шикарна и многолюдна, но все равно тут нет чувства, будто вы попали в час пик в московское метро. К тому же всегда можно отойти подальше от центра и посесть в симпатичном уютном кафе или погулять в парке.

А если заскучаете, всегда можно за пару часов домчать на поезде до Брюсселя или за три – до Амстердама.

Милан, Италия

В северный итальянский город можно найти недорогие билеты из Москвы практически в любое время года, и этим он очень привлекает российских путешественников. Однако в зимние каникулы вам тут, скорее всего, не понравится: перед Рождеством на центральных улицах и площадях толпы народа, а в январе тысячи человек прилетают на распродажи. Вероятнее всего, и с погодой не повезет: в декабре-январе в Милане дождливо, туманно и промозгло, а темнеет так же рано, как в Москве.

Еще один минус в том, что смотреть тут особенно нечего: на прогулку по основным достопримечательностям хватит одного, максимум двух дней. При этом главную любимицу туристов, фреску "Тайная вечеря", вы, скорее всего, не увидите: билеты в церковь, где она находится, нужно покупать за несколько месяцев, и в праздники они обычно распроданы.

Куда вместо этого: Венеция

Фото: www.globallookpress.com

Кажется, что сюда стоит приезжать только летом, но это не так. Зимой в Венеции прекрасно: туристов мало, а запаха сырости от каналов почти нет. Недалеко от площади Сан Марко ставят красивую елку, а на рынках и ярмарках наливают горячее вино со специями. При этом здесь не холодно: температура держится в районе +10...+12. И даже в моросящий дождь гулять по узким пустынным улочкам и мостам через каналы очень приятно, а обедать в гостеприимных ресторанчиках – еще уютнее. Правда, от прогулки на гондоле по каналам лучше воздержаться, зато во Дворец Дожей пройдете без толпы на входе.

Москва, Россия

Москва – вообще очень туристический город, но в новогодние каникулы тут начинается настоящее безумие. По данным OneTwoTrip, уже 30 декабря в столицу прибудет в три раза больше путешественников, чем в другие дни года. А это значит, что вас ожидают огромные толпы в центре, толчея на рождественской ярмарке на Красной площади, очереди на катки в парках и плотный поток людей на Никольской улице. Конечно, всегда можно уехать в какой-нибудь парк – но это если с погодой повезет. Зима в столице непредсказуема, и заранее сказать, будет ли снег, никто не может. Останется только сидеть в кафе (если найдете свободный столик) или ходить по музеям, где, будьте уверены, вы вряд ли будете в одиночестве.

Куда вместо этого: Казань

Кадр youtube.com

Столица Татарстана очень красива в новогодние праздники, но сюда доезжает меньше туристов – а зря. Для гостей города устраивают множество развлечений и массовых гуляний. Погода обычно тоже приятная – не слишком холодно и обычно довольно снежно. Можно комфортно гулять по центральным улицам, фотографироваться на фоне мечети Кул-Шариф и исследовать Кремль. Стоит заглянуть в гости к татарскому Деду Морозу Кыш Бабаю, чья резиденция находится в 80 км от города, в очень красивом еловом лесу. Заодно можно покататься на коньках и санках. А любителям горных лыж и сноуборда рекомендуем доехать до Свияжских холмов. Трасс в этом горнолыжном комплексе немного, всего четыре (из них две красные), зато и расположен он всего в 35 км от Казани. Для короткого активного отдыха идеально!

Вена, Австрия

Спорить с тем, что рождественская и новогодняя Вена прекрасна, сложно. Здесь одни из самых красивых ярмарок, которые очень здорово вписываются в празднично-парадную атмосферу центра города. Но это с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, и многие жалуются, что в толпах не успевают насладиться рождественским духом, а хорошее настроение пропадает из-за очередей в рестораны и музеи. Повышение цен на билеты и гостиницы тоже вряд ли порадует.

Куда вместо этого: Зальцбург

Зальцбург. Фото: www.globallookpress.com

Второй по популярности австрийский город, куда, тем не менее, на Рождество и Новый год едет в разы меньше туристов. При этом ярмарки здесь не хуже, чем в австрийской столице, а праздничное настроение порой даже сильнее. Например, можно пройтись по маршруту, связанному со знаменитой рождественской песней Silent Night, Holy Night (ее автор, Йозеф Мор, родился в Зальцбурге). Здесь даже есть Музей Рождества с елочными украшениями XIX века! Убедили?

К тому же от Зальцбурга рукой подать до Германии, а до Инсбрука с его шикарными горнолыжными курортами всего два часа. 

24 декабря 2019, 14:39

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