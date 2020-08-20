Стало известно о второй дочери Успенской

Милане Тюльпановой 19 августа исполнилось 27 лет. Певица трогательно поздравила крестницу с днем рождения в своем инстаграм-аккаунте.
Любовь Успенская впервые рассказала о почти родственной связи со светской львицей. Звезда российского шансона отметила, что очень важно окружать себя верными людьми. Она пожелала девушке найти "самого достойного мужчину".
Ранее Милана Тюльпанова рассказала, что они с Любовью Успенской очень дружны. Выяснилось, что их семьи давно знакомы. Еще больше сблизились женщины во времена карантина. Бывшая жена Кержакова призналась, что теперь они с артисткой практически неразлучны.
Напомним, что у Любови Успенской есть 30-летняя дочь Татьяна Плаксина, которая проживает в США. Отношения с наследницей у певицы испортились в феврале этого года. Тогда девушка рассказала в эфире российского телевидения, что мать прибегала к физическому и моральному насилию по отношению к ней.
Позже Плаксина открестилась от своих слов, но найти общий язык им пока не удалось. Многие поклонники звезды российского шансона осудили дочь Любови Успенской, призвав ее помириться с матерью.
Как писали "Дни.ру", в 2019 году исполнительница заявила, что хочет прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Решение Любови Успенской россияне раскритиковали.
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