Стало известно о второй дочери Успенской

Любовь Успенская раскрыла доселе неизвестную правду. Оказывается, экс-супруга футболиста Дмитрия Кержакова Милана Тюльпанова приходится певице крестной дочерью.

Милане Тюльпановой 19 августа исполнилось 27 лет. Певица трогательно поздравила крестницу с днем рождения в своем инстаграм-аккаунте.

Любовь Успенская впервые рассказала о почти родственной связи со светской львицей. Звезда российского шансона отметила, что очень важно окружать себя верными людьми. Она пожелала девушке найти "самого достойного мужчину".

Ранее Милана Тюльпанова рассказала, что они с Любовью Успенской очень дружны. Выяснилось, что их семьи давно знакомы. Еще больше сблизились женщины во времена карантина. Бывшая жена Кержакова призналась, что теперь они с артисткой практически неразлучны.

Напомним, что у Любови Успенской есть 30-летняя дочь Татьяна Плаксина, которая проживает в США. Отношения с наследницей у певицы испортились в феврале этого года. Тогда девушка рассказала в эфире российского телевидения, что мать прибегала к физическому и моральному насилию по отношению к ней.

Позже Плаксина открестилась от своих слов, но найти общий язык им пока не удалось. Многие поклонники звезды российского шансона осудили дочь Любови Успенской, призвав ее помириться с матерью.

Как писали "Дни.ру", в 2019 году исполнительница заявила, что хочет прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Решение Любови Успенской россияне раскритиковали.

