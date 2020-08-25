С голым задом: Ивлеева жестоко подставила лучшую подругу

Блондинки постоянно шутят друг над другом. Они часто выставляют в свои микроблоги ироничные фотографии. Так, 24 августа Настя Ивлеева опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимки, на которых ее подруга запечатлена без трусов.
"Орел и Решка. Девчата", – кратко подписала пикантный снимок звезда. Миллионы россиян распространили кадр по Сети. Примечательно, что именно Настя Ивлеева помогла Юлии Коваль получить престижное место ведущей в шоу "Орел и Решка". Сейчас подруги путешествуют по миру со съемками новых выпусков трэвел-шоу.
Напомним, ранее Настя Ивлеева перенесла коронавирусную инфекцию. Блогер отметила, что первые симптомы появились у ее супруга, рэпера Алексея Узенюка (Элджея). Муж знаменитости пил обычные препараты, думая, что у него простуда. На четвертый день молодой человек перестал чувствовать вкус еды, а у Насти Ивлеевой появились насморк, слабость и головная боль.
Как писали "Дни.ру", телеведущая признавалась, что их родители тоже заболели коронавирусом. А недавно пользователи Сети раскритиковали Настю Ивлееву за то, как живет ее мать. Некоторые поклонники удивились, что женщина ютится в небольшой квартире, тогда как блогер покупает подарки супругу за несколько миллионов рублей.
Так, на свой день рождения Элджей получил от избранницы в подарок часы стоимостью 11 миллионов рублей. Презентом рэпер похвастался в "Инстаграм". Он отметил, что Настя Ивлеева – очень хороший человек.
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