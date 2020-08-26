"Непонятная ревность": Наталья Андрейченко откровенно о непростых отношениях с детьми

Много разных слухов ходит вокруг Натальи Андрейченко и ее детей. Звезда легендарного фильма о Мэри Поппинс рассказала, что на самом деле происходит между ней и ее наследниками.

У Натальи Андрейченко двое детей. Старший сын Дмитрий появился у актрисы в браке с композитором Максимом Дунаевским. Дочь Настасья родилась, когда артистка была замужем за актером Максимилианом Шеллом. В СМИ то и дело муссируются слухи о непростых отношениях между Натальей Андрейченко и ее наследниками. Якобы с дочкой актриса давно не общается, а с сыном вдрызг разругалась из-за денег.

Артистка решила прокомментировать эти слухи. Наталья сообщила, что отношения с Дмитрием у нее наконец наладились. Более того, она подчеркнула, что в последнее время они стали очень близки, несмотря на то, что тот давно живет и работает в Швейцарии.

С дочкой Настасьей Наталья тоже общается, в основном, по "Скайпу". "Понимаете, Настя всегда была папиной дочкой, а Митя – маменькиным сыночком, и в семье существовала какая-то непонятная ревность", – объяснила Андрейченко.

Сейчас мать и сын заняты восстановлением их усадьбы в Австрии. "Раньше это было охотничье поместье, земля, подаренная нашей семье князем Лихтенштейна Францем Иосифом, а позже там постепенно стали появляться дома. Теперь мы планируем сделать настоящее семейное гнездо, там будет потрясающе, козочки будут щипать альпийскую травку. Я планирую проводить там колоссальное количество времени и организовывать свои онлайн-курсы. Уверена, нам с Митей удастся создать нечто невероятное", – поделилась планами Наталья Андрейченко.

Вообще, актриса живет в Мексике, где у нее есть свой дом. Но в последнее время артистка путешествует по Америке. Она снимает собственное телевизионного шоу "Путешествие со звездой".