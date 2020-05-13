У Натальи Андрейченко роман с молодым красавцем-итальянцем

Наталья Андрейченко счастлива в любви. 64-летняя актриса была замужем дважды. Первым ее супругом был известный композитор Максим Дунаевский. От него актриса родила сына Дмитрия. Затем она вышла за актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла. В этом браке появилась дочь Настасья.
В 2005 году актриса оформила развод, и с тех пор о личной жизни Андрейченко было практически ничего неизвестно. Тем не менее пронырливые журналисты выяснили, что Наталья не одинока. На протяжении нескольких лет популярная артистка счастлива в отношениях с неким Романом (ударение на первый слог).
Говорят, они познакомились на съемках, а теперь живут вместе в особняке Андрейченко в Канкуне. Роман, кстати, считается одним из лучших видеооператоров в Мексике. Кроме того, занимается бизнесом, владеет органическим кафе и питомником для диких животных. А самое интересное – он на 22 года моложе Андрейченко.
В окружении утверждают, что отношения у Натальи и Романа серьезные. Актриса даже знакома с его матерью и сестрой. "Роман удивительно нежно заботится о любимой, готов всегда подставить мужское плечо. Смотреть на них – одно удовольствие!" – рассказал близкий к паре человек.
К слову, мать Романа – итальянка, а отец – датчанин. Избранник актрисы больше похож на итальянца: темные длинные волосы, усы, короткая борода, карие глаза, подтянутое жилистое тело. Андрейченко показала любимого не так давно, когда отправилась с ним в очередное путешествие.
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