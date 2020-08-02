Украинскую телеведущую пытались изнасиловать в поезде

Звезда украинских телепрограмм подверглась нападению в поезде Мариуполь-Киев. Озлобленный мужчина избил Анастасию Луговую и пытался надругаться над ней. Как сообщила сама телеведущая, все это произошло на глазах ее шестилетнего сына.

Ведущая еженедельного ток-шоу "Полезная программа" выступила с откровенным заявлением в социальных сетях. Анастасия Луговая сообщила пользователям "Инстаграм", что попала в больницу с сотрясением мозга, переломом челюсти и многочисленными гематомами.

Ужасающие события произошли около трех часов ночи. Девушка находила в купе с сыном одна. Под утро Анастасия была вынуждена проснуться из-за сильных ударов.

"Неизвестный зашел в наше купе, он был в трусах, заблокировал дверь и начал бить меня. Затащил в постель. Я кричала, проснулся сынок. Сын начал орать: "Не бей маму", – сообщила телеведущая.

Луговая добавила, что мужчина поднял руку и на ребенка. Тогда Анастасии пришлось согласиться на условия незнакомца, чтобы тот не трогал ее сына. По словам девушки, мужчина "перестал агрессировать, снял трусы и начал к ней подбираться".

Анастасии пришлось уговаривать мужчину подождать, чтобы сын заснул и перестал плакать, иначе он мог разбудить весь вагон и устроить настоящий скандал. Девушке удалось спастись только благодаря женщине из соседнего купе, которая согласилась спрятать Луговскую вместе с ребенком.

Телеведущая заверила, что никто из персонала не собирался ей помогать и даже проигнорировал ее мольбы. На тот момент до Киева оставалось ехать еще несколько часов, и Луговская была вынуждена все это время скрываться.

Сейчас злоумышленника задержали. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил информацию и добавил, что полиция и прокуратура готовят мужчине подозрение по статьям – нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.