Заявление Зеленского о "бомбящих всех украинских самолетах" осудили в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неоднозначное заявление. Пользователи Сети раскритиковали политика.

Несколько дней назад украинский лидер посетил киевскую детскую больницу. Владимир Зеленский принял участие в открытии нового корпуса учреждения. Видеозапись визита появилась на официальной странице офиса президента в "Фейсбук".

Один из репортеров поинтересовался у главы страны, почему здание не открыли в День защиты детей. Президент предпочел не отвечать этот вопрос. Он отметил, что на Украине все любят цифры, поэтому хотят, чтобы в важную дату было открыто нечто грандиозное.

"Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" – сказал Зеленский. При этом люди часто забывают о качестве и надеются доработать проект после презентации.

Слова украинского лидера о самолетах вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи осудили Владимира Зеленского. "Что Вы такое несете? Кошмар", "Вам надо выспаться", "Позорище", "Раньше я Вас уважала, а теперь разочарована", – возмутились комментаторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинского лидера.