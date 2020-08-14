"Самый счастливый день": мечтавшая о сыне Любовь Успенская показала малыша

Любовь Успенская не раз признавалась, что хочет слышать дома детский смех. Она даже говорила о поиске суррогатной матери. А теперь артистка выложила видео, на котором запечатлена обнимающей мальчика.

В прошлом году эксцентричная певица, мечтающая о втором ребенке, объявила кастинг на донора яйцеклетки для ЭКО. Когда артистку стали критиковать, мол, в ее возрасте следует не детей рожать, а нянчиться с внуками, та ответила резко. В качестве примера звезда привела Аллу Пугачеву и Эммануила Виторгана.

А теперь Успенская переполошила фанатов. Певица обнародовала видеозапись, где обнимает мальчика, которому на вид не более пяти лет. Любовь говорит: "Моя деточка! Я так мечтала иметь мальчика. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое".

"Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", – сообщила певица подписчикам.

Придя в себя от шока, поклонники поздравили Успенскую. Не остались в стороне и ее коллеги. "Любочка счастья Вам, любви, и Здоровья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожелала Ирина Салтыкова. "Боже, Любочка, поздравляю!!! Какая ты умничка!!! Счастья и душевного тепла вашему дому!!!" – вторит ей Катя Лель. "Любасик! Ты чудо, счастья и здоровья вам, люблю", – отреагировала Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

Наблюдательные фанаты узнали в малыше, с которым обнималась Любовь Успенская, Артемия – сына футболиста Александра Кержакова и дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы. В пользу этой версии говорит другое видео, обнародованное артисткой. В ролике Любовь запечатлена с Миланой. Подписчики предположили, что певица потому называет мальчика сыном, что покрестила его.