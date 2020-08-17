Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке

Вот уже несколько дней вокалистка интригует общественность сообщениями о детях. Любовь Успенская намекнула, что усыновила мальчика, и теперь говорит о еще одном ребенке.

Певица сообщила поклонникам, что мечтает слышать в доме детский смех. Она с удовольствием была бы мамой двум малышам. Любовь Успенская заявила, что ее коллега по цеху Филипп Киркоров, а также супруги Алла Пугачева и Максим Галкин в этом вопросе подали ей хороший пример. У Филиппа подрастают Алла-Виктория и Мартин, у Аллы Борисовны и Максима – двойняшки Лиза и Гарри.

"Ведь, если есть мальчик, нужно и девочку?" – рассуждает артистка.

Ранее Любовь Успенская спровоцировала слухи о том, что стала мамой мальчика. Поклонники пришли к выводу, что ребенка звезда усыновила. Между тем внимательные пользователи Сети узнали в малыше артистки сына футболиста Александра Кержакова и его экс-супруги Миланы Тюльпановой. Судя по всему, ребенок спортсмена просто-напросто гостил в доме Любови.

Отметим, что певица не стала разубеждать фанатов в ошибочности их выводов. В соцсетях артистку до сих пор поздравляют с прибавлением. Наоборот, теперь Любовь Успенская говорит, что мечтает о маленькой дочери.

Что именно задумала певица – пока не ясно. Возможно, вокалистка пытается привлечь внимание общественности к своей персоне, но пиар на такой деликатной теме как материнство и усыновление может прийтись не по душе поклонникам. Также есть вероятность, что вокалистка прощупывает почву: пытается выяснить, как общественность примет ее решение вновь стать родителем.

Напомним, впервые Любовь Успенская заикнулась о пополнении в семье в 2019 году. Артистка планировала прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Тогда решение певицы раскритиковали.