"Пластические операции отнимают жизнь": Людмила Хитяева раскрыла секреты неувядающей красоты

Накануне Людмиле Хитяевой исполнилось 90 лет. В честь своего дня рождения народная артистка России поделилась жизненными историями и рассказала о главных тайнах своего шикарного внешнего вида.

Вы не увидите ее в телевизионных программах, скандальных реалити-шоу или короткометражных сериалах. Несмотря на то, что Людмила Ивановна так редко мелькает перед зрителями, любители фильмов с ее участием всегда помнят о легендарной актрисе.

На Рождество Людмила Хитяева появляется в роли Солоха из "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Для романтичных вечером подходит "Тихий дон", в котором актриса предстала как страстная и азартная Екатерина Воронина.

До того момента, как грянула бушующая пандемия коронавируса, Людмила Ивановна активно посещала творческие встречи. В свои 90 лет актриса ведет весьма активный образ жизни. Она предпочитает ходить пешком. И только несколько лет назад Хитряева решила распрощаться с конным спортом.

Артистка призналась, что единственная проблема, которая ее иногда тревожит – это ноющая боль в спине. По словам Людмилы Ивановны, это все пожитки съемок в кино. Когда актриса была молодой, ей приходилось выполнять различные трюки и опасные сцены самостоятельно.

Самый частый вопрос, который задают Хитряевой на интервью: как вам удается выглядеть так молодо и свежо?

Сама же актриса никогда не открещивается от комплиментов и с гордостью говорит о своем внешнем виде. Людмила Хитряева уверена, нужно реже заглядывать в паспорт и стараться не вспоминать о неприятных моментах в жизни.

"Мама всегда говорила: "Лицо – это твое богатство, которое тебе дала природа и гены". Сколько испорчено замечательных лиц этой пластикой! Она ведь отнимает два-три года жизни. Просто любите то, что имеете", – возмущенно отметила звезда советского кинематографа.

Людмила Ивановна подметила, что, к счастью, есть прекрасные примеры благородного и естественного старения. Теперь актриса относит себя к числу тех женщин, которые смогли достойно принять свой возраст.