"Как им не стыдно?": травмированная Людмила Хитяева об актерах-миллионерах

Людмила Хитяева дала откровенное интервью. Она пожаловалась на травму и заявила, что врачи были бы рады положить ее в больницу. А еще артистка пристыдила коллег, которые жалуются на маленькую пенсию.

Людмила Хитяева получила популярность после съемок в фильме "Тихий Дон". Артистка исполнила роль Дарьи Мелеховой. На счету 89-летней актрисы множество фильмов, да и сейчас она не сидит без дела. Хитяева снимается на телевидении, дает интервью, ведет активный образ жизни.

Однако в последнее время артистка жалуется на проблемы со здоровьем. У нее болит позвоночник. "Дает о себе знать работа в кино. Я же разные роли играла, например, скакала на лошадях. Вот и случались порой падения…" – пояснила Людмила Хитяева. Она вынуждена пить легкие обезболивающие. Однако актриса не унывает и даже делает гимнастику. "Стараюсь не лежать и не отращивать пятую точку, а следить за собой и быть в форме", – оптимистично заявила звезда.

Актриса отметила, что врачи с радостью бы положили ее в больницу, но она пока не хочет. "Мне и дома хорошо. Да и больницы переполнены. Вот зачем? Когда все утрясется, тогда и соберусь", – сообщила артистка, подразумевая пандемию коронавируса.

Несмотря на проблемы, Людмила Хитяева считает, что грех жаловаться на жизнь. Она прокомментировала интервью некоторых знаменитостей, рассказывающих о маленькой пенсии. "Я читала эти статьи и хохотала. Некоторые актеры получают миллионы за съемки, как им не стыдно?" – цитирует знаменитость StarHit.

Людмила Хитяева не скрывает размер своей пенсии: "Мне перечисляют 25, потом прибавили еще 30…" Актриса отметила, что ей предлагает помощь единственный сын Павел, который работает за границей. Они все время на связи. "Всегда спрашивает: "Мама, как у тебя с деньгами?" А я – ему: "Павлик, все прекрасно, я сама готова помочь!" Никогда не жалуюсь", – призналась звезда.