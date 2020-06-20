"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание

Плаксина адресовала родительнице загадочное сообщение. 30-летняя Татьяна поблагодарила Успенскую "за нюх". Девушка отметила, что "начинает чувствовать запахи".
Затем Татьяна поведала, что никому не стоит играть с ней и напомнила, что теперь ее имя Пача Тати, что в переводе "дочь земли". Плаксина добавила, что все переживет и даже своего ребенка: "Переживу все! И тебя, мой сынок!"
На публикацию дочери Любови Успенской обратили внимание представители прессы. Пост оставил больше вопросов, нежели ответов. Непонятно о каком сыне идет речь, ведь, насколько известно, детей у Плаксиной нет. Спустя время Татьяна изменила подпись к посту. Она оставила не менее загадочную фразу на английском.
Поклонники Успенской, опасаются, что Плаксина за рубежом попала в плохую компанию. Напомним, сейчас Татьяна находится в США.
Ранее стало известно, что Татьяна страдала от наркотической зависимости. Плаксина информацию о проблемах отрицать не стала. Между тем девушка заявила, что принимала запрещенные вещества с согласия матери. Дескать, после аварии, в которой она получила серьезные травмы, унимала боль таким образом. По словам Плаксиной, Успенская спустя время насильно отправила ее в клинику для лечения зависимости. "Это было год назад. Меня там закололи нейролептиками, чтобы я была как овощ", – говорила дочь вокалистки в интервью. Стоит отметить, что Любовь Успенская заявление наследницы отрицает.
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