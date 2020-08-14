"Крики, стрельба, взрывы!": Виктория Макарская не находит себе места из-за матери

Виктория Макарская рассказала о близких, которые живут в Белоруссии. Артистка переживает за мать и прочих родственников, ставших свидетелями беспорядков.

Виктория Макарская родом из Белоруссии, но уже много лет живет в России. Певица призналась, что переживает за близких, ведь ее родину охватили волнения после президентских выборов. "Моя мама, которой 67 лет, живет в центре Минска, во дворе Академии наук", – рассказала Виктория.

Она сообщила, что в стране проблемы с интернетом, но родственникам удалось наладить связь. "На улице стоит страшный шум. Их двор достаточно тихий, но даже я слышала крики, стрельбу, взрывы! Мои не выходят из дома, я им запретила", – отметила Макарская.

Виктория жалеет, что не смогла вывезти близких из страны. "Я люблю свой народ, могу только молиться за них, чтобы мы не повторили судьбу Майдана. Вряд ли, думаю, будет такой сценарий. Наш народ другой – более терпеливый, спокойный. Белорусы очень добрые", – прокомментировала события артистка.

"Оценку политическим действиям дать не могу, молюсь только, чтобы братья и сестры не убивали друг друга. Политика лукава, обсуждать лукавство не хочу", – добавила Виктория.

Ранее о ситуации в Белоруссии высказалась другая уроженка республики Наталья Подольская. "Вот вы говорите, почему, мол, не комментирую. А что тут можно комментировать? Очень больно. За всех. За людей. За всех людей. Очень. Вот и все", – заявила певица, предварительно отключив возможность комментирования поста.