Запевшего сына Децла спустили с небес на землю

Отец рэпера Децла раскритиковал новую песню своего внука. Александр Толмацкий посоветовал подростку найти другое занятие.

Днем 13 августа сын Децла обнародовал в своем инстаграм-аккаунте отрывок первой композиции. В коротком ролике Тони читает рэп в студии. "Работаем над песней. Продолжение следует. Ждите на всех музыкальных платформах", – заинтриговал подписчиков юный музыкант.

Большинство пользователей Сети положительно оценили трек. "Молодец! Отличное начало", "Думаю, у нас новая восходящая звезда!", "Папа тобой гордится на небесах", "Кирилл всегда будет с тобой рядом!" – поддержали его комментаторы и пожелали успехов в музыкальной карьере.

А вот отец Децла не разделяет общего восторга. В интервью для издания Teleprogramma.pro Александр Толмацкий заявил, что ничего оригинального в песне внука нет. По его мнению, Тони просто копирует отца. Продюсер не видит в нем будущую звезду рэпа.

Эксперт добавил, что стиль, который выбрал сын Децла, совсем не востребован. Существуют более актуальные направления. Толмацкий порекомендовал внуку найти другое хобби.

"Для домашнего творчества 15-летнего мальчика нормально. Но мое мнение: это не то, чем ему следует занимается", – спустил Тони с небес на землю продюсер.

Напомним, что рэпер Децл скончался на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля 2019-го в Ижевске. Он почувствовал себя плохо после выступления на частной вечеринке. Знакомые вызвали музыканту скорую, но медики не смогли спасти его. Исполнитель умер от остановки сердца.