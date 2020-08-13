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Пригожин осудил Спивакова за отказ от награды Лукашенко

Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок известного дирижера и скрипача. Он считает, что музыкант напрасно отказался от ордена Франциска Скорины из-за событий в Белоруссии.
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Муж певицы Валерии выразил непонимание того, что сделал Спиваков. Он раскритиковал его решение, аргументируя это тем, что в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят "нестандартные ситуации".

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Иосиф Пригожин отметил, что награда вручена Владимиру Спивакову именно за его достижения, за гуманизм. По словам мэтра шоу-бизнеса, дирижер владеет этим орденом по праву как человек, который является культурным мостом между Россией и Белоруссией.

Напомним, ранее Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году. Деятель культуры написал открытое письмо белорусскому президенту. В нем он отметил, что ему стыдно носить награду, которая связана с "правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией".

Как писали "Дни.ру", Иосиф Пригожин стал все чаще общаться с многочисленной аудиторией в соцсетях и обсуждать вопросы, интересующие публику. Недавно продюсер решил откровенно поговорить о проблеме лишнего веса.

Иосиф Пригожин сбросил пять килограммов. Он отметил, что худеет без специальных диет. Продюсер просто сокращает порции и продолжает посещать тренажерный зал.

Автор: 13 августа 2020, 08:33 Источник: НСН ✓ Надежный источник
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