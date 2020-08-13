Пригожин осудил Спивакова за отказ от награды Лукашенко

Муж певицы Валерии выразил непонимание того, что сделал Спиваков. Он раскритиковал его решение, аргументируя это тем, что в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят "нестандартные ситуации".
Иосиф Пригожин отметил, что награда вручена Владимиру Спивакову именно за его достижения, за гуманизм. По словам мэтра шоу-бизнеса, дирижер владеет этим орденом по праву как человек, который является культурным мостом между Россией и Белоруссией.
Напомним, ранее Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году. Деятель культуры написал открытое письмо белорусскому президенту. В нем он отметил, что ему стыдно носить награду, которая связана с "правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией".
Как писали "Дни.ру", Иосиф Пригожин стал все чаще общаться с многочисленной аудиторией в соцсетях и обсуждать вопросы, интересующие публику. Недавно продюсер решил откровенно поговорить о проблеме лишнего веса.
Иосиф Пригожин сбросил пять килограммов. Он отметил, что худеет без специальных диет. Продюсер просто сокращает порции и продолжает посещать тренажерный зал.
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