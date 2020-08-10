"Зашейте рот": Иосиф Пригожин откровенно о своем методе похудения

Звездный продюсер и его жена, певица Валерия, часто рассказывают о своем образе жизни и привлекают пользователей социальной сети к активному времяпрепровождению. На этот раз Иосиф Пригожин вместе с семьей отправился в путешествие на Северный Кавказ.
Звездная пара выбрала энергичный отдых: супруги ежедневно совершают многокилометровые прогулки в горах. Подобный образ жизни позволяет Валерии поддерживать шикарные формы, а ее мужу – заметно худеть.
Продюсер начал вести дневник в "Инстаграм" и делиться с подписчиками своими результатами. Бывали моменты, когда Пригожину хотелось опустить руки, ведь вес не уходил. Музыкальный эксперт недоумевал, почему он регулярно занимается спортом и весь день проводит на ногах, но никак не может сбросить и килограмма.
Теперь Иосиф может похвастаться весьма серьезным результатом: на весах – минус пять килограммов. По словам продюсера, он худеет без специальных диет. Пригожин сокращает порции и продолжает посещать тренажерный зал.
"Ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Ничего сверхъестественного. Конечно, надо рот зашить – по-другому никак", – заявил в одном из интервью артист.
Продюсер добавил, что не стоит слушать диетологов, которые пророчат мгновенный результат. Иосиф худел в течение года и постепенно сбрасывал лишние килограммы.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Троицк
Кто должен быть президентом Белоруссии?