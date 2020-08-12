Соседов влепил смачную пощечину Пригожину

Между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и продюсером Иосифом Пригожиным внезапно разгорелся конфликт. Все началось с того, что первый отреагировал на слова второго о двух миллионах рублей, которых, по его мнению, вполне хватит для нормальной жизни. Критик сказал, что жировать неприлично.

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