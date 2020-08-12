Соседов влепил смачную пощечину Пригожину

Иосиф Пригожин резко ответил на замечание Сергея Соседова: назвал его "голубой устрицей", которая вызывает рвотный рефлекс. Продюсер считает, что таких людей нужно уничтожать.
Однако критику безразлично мнение мужа певицы Валерии. Его не испугало даже то, что Пригожин пригрозил судом. Тот в глазах Соседова – мелкий и некультурный человек. Сергей допустил, что обидел продюсера прямотой, но отметил: "Я никогда никого не оскорбил".
По мнению Соседова, неприлично говорить о трате двух миллионов рублей, видя, что народ живет в нищете. А если Пригожин на самом деле считает нормальными такие расходы, то он плохо воспитан, пояснил критик.
Сергей подчеркнул, что с мнением супруги продюсера, певицы Валерии, он готов считаться, ведь по большому счету Иосиф не имеет отношения к ее продвижению. Критик обратил внимание, что исполнительница хита "Часики" стала звездой задолго до знакомства с Пригожиным. "Он взял раскрученный бренд", – заключил Соседов.
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