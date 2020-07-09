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Следственный комитет ответил на запрос об обстоятельствах внезапной смерти актера Борецкого

Следственный комитет ответил на запрос об обстоятельствах внезапной смерти актера Борецкого

Фото: sledcom.ru
Внезапная смерть Олега Борецкого, знакомого зрителям по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково" повергла в шок его сына. Окровавленные простыни, странное завещание, подписанное на дому, лишающее родного единственного ребенка всего, наводят на нехорошие подозрения. Чтобы развеять их, Илья Борецкий, сын легенды российского кино, обратился в Следственный комитет.
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"Руководству Первомайского следственного отдела... поручено организовать всестороннюю проверку изложенных в обращениях доводов, принять предусмотренные законом меры по защите и восстановлению нарушенных прав", – говорится в ответе.

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Илья Борецкий надеется, что справедливость восторжествует. Ведь новая жена его отца Зоя Матвеевская настояла на кремации тела Олега Борецкого (против его прижизненной воли) и потом, даже не предупредив сына, похоронила урну с прахом.

Сын знаменитого актера решительно заявляет, что будет обращаться в суд для оспаривания завещания. Речь идет как минимум о двух трехкомнатных квартирах в самом центре Москвы, одна из которых является родовым наследием Борецких. По закону лица из числа наследников первой очереди, у которых есть материально правовой интерес, могут тоже претендовать на часть имущества покойного.



Фото: личный архив

Ранее Илья Борецкий в интервью "Дни.ру" пояснил, почему именно он собирается бороться за наследство. "Мой дед Юрий Борецкий, автор известных советских фильмов "Непобедимый", "Моя любовь на третьем курсе", "Оленья охота", дружил с братьями Стругацкими, – сообщил Илья. – Именно у деда дома хранилась рукопись их неопубликованного романа. У него были и сценарии с рукописными правками, некоторые из которых так и не были сняты. И мне менее всего хочется, чтобы эти драгоценности для всех любителей кино и литературы оказались на помойке".

Автор: 9 июля 2020, 15:48
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