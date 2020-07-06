Дакота поведала о полученной на "Фабрике звезд" душевной травме

Рита Дакота призналась, что "Фабрика звезд" стала для нее травмой. Певице даже потребовалась помощь психолога.

Рита Дакота рассказала, что во время съемок "Фабрики звезд" умер ее дедушка, который для нее был роднее отца. Тогда начинающая певица осталась без мужского плеча, на которое в трудный момент можно опереться. Мир шоу-бизнеса с самого начала показался ей жестоким. Даже участники шоу произвели на нее ужасное впечатление.

Дакота вспомнила Анастасию Приходько, которая заняла первое место. Певицы дрались на проекте, воевали. От украинской артистки доставалось и Корнелии Манго. Приходько не стыдилась расистских шуток. Рита отметила, что сейчас Анастасия не смогла бы победить в подобных конкурсах, потому что весь мир за толерантность.

Из-за того, что "Фабрика звезд" у Дакоты ассоциировалась с негативом, она записала во враги всех, кто был причастен к проекту. Например, она боялась встретиться с Юрием Аксютой, Константином Меладзе.

"Меня бросало в панический ужас от одной мысли, что я приду на это шоу и мне надо будет с ними увидеться <...> Мне было плохо так, что иногда я думала даже о суициде", – призналась знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

Именно по этой причине Рита Дакота сначала отказалась принимать участие в съемках выпуска "Сегодня вечером", посвященному "Фабрике звезд", но потом все-таки согласилась.