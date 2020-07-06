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Дакота поведала о полученной на

Дакота поведала о полученной на "Фабрике звезд" душевной травме

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
Рита Дакота призналась, что "Фабрика звезд" стала для нее травмой. Певице даже потребовалась помощь психолога.
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Рита Дакота рассказала, что во время съемок "Фабрики звезд" умер ее дедушка, который для нее был роднее отца. Тогда начинающая певица осталась без мужского плеча, на которое в трудный момент можно опереться. Мир шоу-бизнеса с самого начала показался ей жестоким. Даже участники шоу произвели на нее ужасное впечатление.

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Дакота вспомнила Анастасию Приходько, которая заняла первое место. Певицы дрались на проекте, воевали. От украинской артистки доставалось и Корнелии Манго. Приходько не стыдилась расистских шуток. Рита отметила, что сейчас Анастасия не смогла бы победить в подобных конкурсах, потому что весь мир за толерантность.

Из-за того, что "Фабрика звезд" у Дакоты ассоциировалась с негативом, она записала во враги всех, кто был причастен к проекту. Например, она боялась встретиться с Юрием Аксютой, Константином Меладзе.

"Меня бросало в панический ужас от одной мысли, что я приду на это шоу и мне надо будет с ними увидеться <...> Мне было плохо так, что иногда я думала даже о суициде", – призналась знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Именно по этой причине Рита Дакота сначала отказалась принимать участие в съемках выпуска "Сегодня вечером", посвященному "Фабрике звезд", но потом все-таки согласилась.

Автор: 6 июля 2020, 22:06

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