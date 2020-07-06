Резко похудевшего Фадеева предупредили об опасности

Недавно Максим Фадеев признался, что похудеть ему помогла горячая вода. Он пил ее регулярно, благодаря чему и получил такой результат. Диетолог Инна Кононенко в этом сомневается. По ее мнению, без специалистов так стремительно сбрасывать вес невозможно.
Эксперт отметила – если можно было бы худеть только благодаря нескольким стаканам воды, то у людей не возникало бы проблем. Кононенко предположила, что продюсер прибегнул к липосакции или даже перенес операцию по уменьшению желудка.
Однако лишний вес – вершина айсберга. У людей, которые страдают из-за нарушенного обмена веществ, могут откладываться соли мочевой кислоты в почках и суставах. Кононенко сказала, что к ней с такой проблемой обращаются примерно 30% худеющих.
Некоторые люди находятся в состоянии предиабета, пишет РИА ФАН. У таких пациентов нарушается водный обмен, они начинают снова набирать вес. Также бывают случаи, когда у человека повышается уровень холестерина в крови. Именно с такими проблемами может столкнуться Максим Фадеев, считает диетолог.
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