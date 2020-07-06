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Шоу-бизнес
Резко похудевшего Фадеева предупредили об опасности

Резко похудевшего Фадеева предупредили об опасности

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Не все верят, что Максим Фадеев похудел на 100 килограммов без помощи специалистов. Если же это так, то продюсера могут ожидать проблемы.
прочитано 25428 раз

Недавно Максим Фадеев признался, что похудеть ему помогла горячая вода. Он пил ее регулярно, благодаря чему и получил такой результат. Диетолог Инна Кононенко в этом сомневается. По ее мнению, без специалистов так стремительно сбрасывать вес невозможно.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Эксперт отметила – если можно было бы худеть только благодаря нескольким стаканам воды, то у людей не возникало бы проблем. Кононенко предположила, что продюсер прибегнул к липосакции или даже перенес операцию по уменьшению желудка.

Однако лишний вес – вершина айсберга. У людей, которые страдают из-за нарушенного обмена веществ, могут откладываться соли мочевой кислоты в почках и суставах. Кононенко сказала, что к ней с такой проблемой обращаются примерно 30% худеющих.

Некоторые люди находятся в состоянии предиабета, пишет РИА ФАН. У таких пациентов нарушается водный обмен, они начинают снова набирать вес. Также бывают случаи, когда у человека повышается уровень холестерина в крови. Именно с такими проблемами может столкнуться Максим Фадеев, считает диетолог.

Автор: 6 июля 2020, 18:04 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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