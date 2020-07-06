Запевшую дочь Глюкозы выгнали из школы

Как отметила певица, ребенок сам захотел попробовать себя в музыке. По словам знаменитости, она долго не решались рассекречивать личность юной артистки, так как не понимала, будет ли ее увлечение серьезным.
Впрочем, Глюкоза добавила, что готова во всем поддержать своего ребенка. Правда, до сих пор неясно, останется ли Лида в шоу-бизнесе или предпочтет другую профессию. Например, подростку нравится нейрохирургия.
Однако и Наталья Ионова, и Александр Чистяков верят в успех дочери, так как считают ее невероятно талантливой. В личном блоге предприниматель отметил, что у малышки был трудный год. Оказывается, Лиду выгнали из школы.
Отец заявил, что об отчислении из гимназии родители узнали за неделю до конца учебного года. В своем посте бизнесмен назвал причину, что его дочь не захотели видеть в престижном учебном заведении, потому что она слишком неординарна. "Выгнали за характер, за нарушение дресскода. Училась она хорошо (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пояснил Александр Чистяков.
Предприниматель рассказал, что Лида очень остро чувствует окружающих и живет в своем потрясающем творческом мире. Также он признался, что понимает, как трудно приходится подросткам, которые находятся в поиске себя, ведь так сложно соответствовать ожиданиям взрослых и сверстников.
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