Легендарный композитор написал собственный некролог

В ночь на 6 июля в возрасте 92 лет скончался знаменитый
итальянский композитор Эннио Морриконе. После смерти дирижера был обнародован его некролог.
В римской клинике, где скончался музыкант, адвокат знаменитости показал текст некролога. Материал был написан самим Морриконе.
"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", – приводит послание телеканал "360".
В тексте некролога музыкант попрощался с родными, близкими. Отдельно дирижер обратился к своей жене Марии со словами о любви, "которая держала нас вместе", сообщает Пятый канал.
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