Легендарный композитор написал собственный некролог

В ночь на 6 июля в возрасте 92 лет скончался знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе. После смерти дирижера был обнародован его некролог.



В римской клинике, где скончался музыкант, адвокат знаменитости показал текст некролога. Материал был написан самим Морриконе.

"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", – приводит послание телеканал "360".

В тексте некролога музыкант попрощался с родными, близкими. Отдельно дирижер обратился к своей жене Марии со словами о любви, "которая держала нас вместе", сообщает Пятый канал.