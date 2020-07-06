"Наконец-то вместе": Бузова воссоединилась с сестрой после громкой ссоры

Ольга Бузова провела время с родственницей. Девушки посетили ресторан.

Поющая ведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте первый совместный снимок с Анной Бузовой после размолвки. Звезда провела вечер в ресторане с сестрой и их общей подругой Ольгой Десятовской. "Наконец-то вместе", – прокомментировала кадр исполнительница.

Два года назад певица часто встречалась с Анной и ездила с ней отдыхать. Все изменилось после их путешествия в Куршевель. Девушки перестали публиковать совместные снимки и отписались друг от друга в соцсети. Слухи о громкой ссоре Ольга Бузова с сестрой не комментировали.

В январе 2019 года появилась информация о том, что после отдыха на французском курорте ведущая шоу "Дом-2" возвращалась в Москву бизнес-классом, а Анна и две подруги певицы летели экономом. Как писали "Дни.ру", сестра Ольги Бузовой отметила, что перемещается так, как может себе позволить.

Анна Бузова младше знаменитой родственницы на два года. В 2006-м она отправилась искать свою любовь на телестройку, но через месяц решила покинуть шоу. В одном из последних интервью Ольга Бузова заявила, что они с сестрой по-прежнему поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками.