Ольга Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры

Накануне родственницы встретились на общем торжестве по случаю дня рождения их отца Игоря Дмитриевича. Глава семейства организовал праздник в одном из столичных ресторанов.
Ольга вручила имениннику огромный букет белых роз и предпочла сесть за столом рядом с ним, как раз напротив младшей сестры. Примечательно, но ведущая "Дома-2" отказалась позировать для совместных фотографий с другими родственниками.
"Спасибо за все, что ты делаешь для нас! Спасибо за воспитание, за бессонные ночи… Папуля, будь здоров и счастлив! Люблю тебя", – поздравила Игоря Дмитриевича старшая дочь.
Напомним, отношения между сестрами Бузовыми дали трещину по возвращению из Куршевеля прошлой зимой. Ни одна из них так и не раскрыла истинную причину разлада. Но некогда называвшие друг друга "роднулечками" девушки абсолютно перестали общаться.
Тем не менее, то, что Ольга и Анна оказались за одним столом, уже можно считать маленькой победой. Судя по всему, это можно интерпретировать как первый шаг к примирению двух близких людей.
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