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Ольга Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Певица Ольга Бузова почти год не общалась с младшей сестрой Анной. Прошлой зимой между девушками произошел разлад, причины которого до сих пор остаются загадкой.
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Накануне родственницы встретились на общем торжестве по случаю дня рождения их отца Игоря Дмитриевича. Глава семейства организовал праздник в одном из столичных ресторанов.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга вручила имениннику огромный букет белых роз и предпочла сесть за столом рядом с ним, как раз напротив младшей сестры. Примечательно, но ведущая "Дома-2" отказалась позировать для совместных фотографий с другими родственниками.

"Спасибо за все, что ты делаешь для нас! Спасибо за воспитание, за бессонные ночи… Папуля, будь здоров и счастлив! Люблю тебя", – поздравила Игоря Дмитриевича старшая дочь.

Напомним, отношения между сестрами Бузовыми дали трещину по возвращению из Куршевеля прошлой зимой. Ни одна из них так и не раскрыла истинную причину разлада. Но некогда называвшие друг друга "роднулечками" девушки абсолютно перестали общаться.

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Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Тем не менее, то, что Ольга и Анна оказались за одним столом, уже можно считать маленькой победой. Судя по всему, это можно интерпретировать как первый шаг к примирению двух близких людей.

27 ноября 2019, 17:00
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Бузова в камуфляже занялась любовью

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пошли куда подальше, зачем всем знать их семейные отношения? одна ольга всех достала своим присутствием, везде и всюду,а здесь вся семья ,тошнит от вас
1

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