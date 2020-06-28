Бузова вышла на связь с сестрой после грязной ссоры

Скандал у сестер случился после очередного отпуска с подругами. Популярная ведущая отправилась отдохнуть в Куршавель. Обратно девушки летели разными рейсами, при этом себе Ольга Бузова купила билет на самолет в бизнес-класс, а вот Анна оказалась в экономе.
По слухам, родственнице не понравилось, что ей не оплатили премиальный перелет, ведь девушки всегда были не разлей вода. Сестры вместе засветились на шоу "Дом-2" и открыли совместный бизнес, также Анна помогала Ольге пережить разрыв с бывшим мужем.
Правда, на фоне старшей младшая всегда проигрывала, возможно, это тоже сыграло свою роль в конфликте. После злополучного путешествия Бузовы отписались друг от друга в соцсетях и перестали проводить время вместе. Ссора сестер разделила и родителей. Теперь мама всегда на стороне Ольги, а отец ближе к Анне. Девушки никак не комментировали ситуацию, однако все заметили холодок в отношениях.
Накануне младшая Бузова отмечала день рождения, ей исполнилось 32 года. Внезапно певица вышла на связь с родственницей через свой "Инстаграм". Она опубликовала архивный снимок с сестренкой и написала, что та для нее навсегда останется малышкой.
Подписчики тут же обратили внимание, что девушки вновь читают друг друга в соцсетях. Поклонники верят, что сестры Бузовы зарыли топор войны и вновь общаются.
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