Малышеву поймали на борту летящего в США лайнера

Елену Малышеву сфотографировали на борту самолета, совершающего рейс из Москвы в Нью-Йорк, передает "Царьград". Сама ведущая своего путешествия не скрывала. ЖУрналисты обратили внимание, что на странице в "Инстаграм" она публиковала ролики из аэропорта, а из разговоров других пассажиров становилась понятна конечная точка ее маршрута. Тем не менее, известие вызвало определенное волнение среди пользователей Сети, которые испугались за соблюдение необходимых карантинных мер в условиях распространения коронавируса в мире.