В семье Сергея Семака родился ребенок

Семья Сергея Семака празднует пополнение. Уточняется, что у дочери главного тренера ФК "Зенита" Майи родился ребенок.
О радостном известии сообщила супруга спортсмена Анна. Кроме того, она пообещала, что скоро раскроет все подробности родов и назовет имя малыша.
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Дочь не хочет рожать
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Чувство вины
Напутствие для россиян
Хочу быть с женатым
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?