Принц Уильям отправился отдыхать без Кейт Миддлтон

Несколько месяцев назад в социальных сетях ходили слухи, что герцога сразил страшный недуг. Близкий к монаршей семье источник сообщил, что принц Кембриджский стремительно теряет зрение. Уильям обратился за помощью к лучшим британским докторам и сразу же получил неутешительные прогнозы. Несмотря на пессимистичные предположения врачей, герцог ведет активный образ жизни и не намерен засиживаться дома, тем более, когда лондонские заведения начали открывать свои двери.
Видимо, принц Уильям настолько сильно устал от карантина, что без всякого зазрения совести решил проверить, какие бары Англии смогли выжить после серьезного кризиса. Только стоит отметить, что на незапланированный рейд королевской семьи не была приглашена даже Кейт Миддлтон, ей было поручено следить за детьми в резиденции.
В официальном аккаунте Кембриджей появилась целая серия фотографий, на которых видно, как герцог приятно проводит время в компании работников одного из заведений Лондона за бокалом хмельного напитка.
В эти выходные произошло открытие многих заведений в Великобритании, что не может не радовать местных жителей. Принц Уильям самостоятельно проверил готовность баров принимать гостей. Отведав несколько бокалов пенного, герцог пожелал удачи местным заведениям.
Большинство поклонников королевской семьи отметили, что давно не видели принца Уильяма в таком расслабленном состоянии. Кто-то пошутил, что алкогольный напиток воодушевил герцога и помог ему отдохнуть от семейных хлопот.
"Сбежал от Кейт в бар. Настоящий мужчина!", – иронично добавили комментаторы.
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