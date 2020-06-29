Миддлтон шокировала неожиданным поступком

Кейт Миддлтон поразила неожиданным поступком. Жители Соединенного Королевства не могли поверить своим глазам.

Несколько дней назад супруга принца Уильяма посетила детский хоспис в Норфолке, чтобы помочь волонтерам и сотрудникам в посадке растений. Для выхода в свет Кейт Миддлтон примерила яркое платье с цветочным принтом.

Герцогиня рассказала, что младший сын, принц Луи, унаследовал от нее талант к садоводству. "Моим детям нравится выращивать подсолнухи в саду. У Луи получается лучше, чем у остальных. Джорджа (старший сын Миддлтон. – Прим. ред.) это очень огорчает", – поделилась она.

Во время мероприятия королевская особа совершила поступок, который шокировал присутствующих. Герцогиня Кембриджская отказалась от перчаток и начала сажать растения. "Она не побоялась испачкать обручальное кольцо", – рассказал один из работников хосписа.

Позже пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала официальное послание Кейт Миддлтон, посвященное визиту. Она поблагодарила сотрудников детских хосписов Великобритании за их работу.

"Ваша забота о детях и семьях вдохновляет. Я также выражаю признательность всем родственникам, которые присматривают за детьми с неизлечимой болезнью. Это невероятно тяжелая работа", – отметила жена принца Уильяма.