Блогер-фармацевт Диденко закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа

Скандально известная Екатерина Диденко, супруг которой скончался во время вечеринки из-за сухого льда, похоже, налаживает свою личную жизнь. Девушка запечатлели с новым мужчиной.

Первые несколько месяцев после смерти супруга Екатерина Диденко приходила в себя, но потом, заработав на участии в различных ток-шоу, девушка решила начать жизнь с чистого листа.

Первым событием нового этапа для блогера-фармацевта стало увеличение груди. Уже по привычному поведению, чуть ли не весь процесс она показывала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Екатерина очень довольна результатом и теперь при каждом удобном случае делает акцент на этой части тела.

Теперь же стало понятно, зачем Диденко увеличила грудь. С такими формами она сумела привлечь внимание актера Влада Черных. Именно в его компании последние несколько дней замечают девушку прохожие.

Несколько дней они отдыхали в санатории. Туда же Екатерина взяла и детей. Любопытно, что блогер скрывает присутствие Влада. В "Сторис" она публикует исключительно видео с собой и наследником. Очевидно, девушка пока не хочет официально объявлять о новых отношениях. И лишь подписью под недавним снимком она намекает: "Кто бы что вокруг ни говорил... Можно мы просто будем счастливы?".