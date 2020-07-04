Блогер-фармацевт Диденко закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа

Первые несколько месяцев после смерти супруга Екатерина Диденко приходила в себя, но потом, заработав на участии в различных ток-шоу, девушка решила начать жизнь с чистого листа.
Первым событием нового этапа для блогера-фармацевта стало увеличение груди. Уже по привычному поведению, чуть ли не весь процесс она показывала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Екатерина очень довольна результатом и теперь при каждом удобном случае делает акцент на этой части тела.
Теперь же стало понятно, зачем Диденко увеличила грудь. С такими формами она сумела привлечь внимание актера Влада Черных. Именно в его компании последние несколько дней замечают девушку прохожие.
Несколько дней они отдыхали в санатории. Туда же Екатерина взяла и детей. Любопытно, что блогер скрывает присутствие Влада. В "Сторис" она публикует исключительно видео с собой и наследником. Очевидно, девушка пока не хочет официально объявлять о новых отношениях. И лишь подписью под недавним снимком она намекает: "Кто бы что вокруг ни говорил... Можно мы просто будем счастливы?".
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