"Забыла накраситься": Плетнева показала архивные кадры со своей свадьбы

Анна Плетнева в инстаграм-аккаунте поделилась видео с собственной свадьбы. Артистка тщательно оберегает личную жизнь – бизнесмен Кирилл Сыров ни разу не показался в соцсетях супруги.

На архивных кадрах мужа также не видно. Зато зрители могут посмотреть на счастливую артистку, которая танцует по улицам в пышном белом платье, держит в руках венчальную свечу и играет на гитаре для гостей торжества.

Как отметила Анна Плетнева, еще никто из фанатов не видел этого видео – семейный архив артистка показывала лишь самым близким людям. Солистка группы "Винтаж" призналась, что в тот день не успела накраситься. Впрочем, судя по кадрам, даже без косметики невеста выглядит прекрасно.

Поклонники с восторгом приняли публикацию. Правда, многие посчитали, что Анна Плетнева кокетничает, рассказывая о своей забывчивости, мол, на комплименты напрашивается. Однако артистка заверила, что в день свадьбы у нее было так много дел, что макияж как-то вылетел из головы.

"Малышка, ты потрясающаяя, нереально кайфовая. Обожаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же это трогательно, поздравляю вас с годовщиной", "Какое классное видео ❤️ смотришь и улыбаешься , умиляешься и вы очень красивая женщина))) 🌺 даже и не скажешь , что без макияжа", – уверяют поклонники.

В браке с бизнесменом Кириллом Сыровым у Анны Плетневой родились двое детей – Кирилл и Мария. Певица не показывает фотографии подростков. Впрочем, она лишь недавно рассекретила внешность старшего ребенка – дочери Варвары от первого брака. Девушка снялась в клипе мамы на песню "Воскресный ангел".