Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу "Маска"

Солистка группы "Винтаж" рассказала о впечатлениях от участия в музыкальном шоу "Маска" на НТВ. Кроме того, она раскрыла финансовые детали проекта.



Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее. Анна Плетнева даже упала в обморок.

Костюм мешал ей двигаться, а огромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя "чучелом". Она хотела покинуть шоу "Маска" после первой репетиции. Однако в этом случае по контракту звезда должна была заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.



В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри побыстрее отправило ее домой. А увидев все по телевизору, она поняла, что шоу "Маска" – это интересно.

Напомним, что победителем шоу "Маска" стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.

