Уже не может без телефона: двухлетняя дочь Эммануила Виторгана закатывает истерики

Эммануил Виторган публично заявил, что беспокоится о здоровье своей младшей дочери. Многодетный отец впервые столкнулся со столь ранней зависимостью от современных гаджетов. По словам 80-летнего актера, маленькая Этель закатывает истерики, когда у нее забирают смартфон.

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