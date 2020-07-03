Уже не может без телефона: двухлетняя дочь Эммануила Виторгана закатывает истерики

Сейчас Эммануил Виторган вместе со своей женой Ириной Млодик воспитывает совместных дочерей: двухлетнюю Этель и десятимесячную Клару. У супругов есть общий блог в "Инстаграм", в котором они публикуют различные кадры и видеоролики, рассказывающие о жизни звездной семьи.
Несколько дней назад Эммануил Виторган лично попросил у своих подписчиков совета по воспитанию девочек. Несмотря на то, что актер является многодетным отцом, он столкнулся с весьма серьезной проблемой, которую без посторонней помощи не может решить. Эммануил Гедеонович опубликовал кадры, на которых четко видно, как его двухлетняя дочь играет в телефон.
"Друзья, почему маленькие детки так тянутся к телефонам?! До истерики иногда, если забираешь", – задался вопросом актер.
Этель часто становится главной героиней смешных роликов, появляющихся на публичной странице семьи. Поклонники Виторгана тоже заметили ярый интерес девочки к новым технологиям. Кто-то все же предположил, что двухлетняя Этель подает надежды своим родителям и в дальнейшем может стать успешным программистом. А кто-то усомнился в правильности выбранного подхода в воспитании и пожурил Эммануила Гедеоновича.
Стоит отметить, что аудитория часто критикует Виторгана и Ирину Млодик из-за их "позднего" желания завести детей. Ходили слухи, что жена актера не могла самостоятельно родить, поэтому паре пришлось воспользоваться помощью суррогатной матери. Однако Млодик опровергла все домыслы и подтвердила, что сама вынашивала ребенка.
Жена 80-летнего актера рассказывала, что только в 56 лет была морально готова к рождению детей. Несмотря на то, что Эммануил Виторган вместе с Ириной уже 20 лет, более удобного времени для продолжения рода они не могли придумать.
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