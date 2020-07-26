Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!

Настя Ивлеева отметила, что первые симптомы коронавируса появились у ее супруга, рэпера Алексея Узенюка (Элджея). Несколько дней муж блогера пил обычные препараты, думая, что у него банальная простуда. Но на четвертый день молодой человек перестал чувствовать вкус еды. В тот момент у Насти появились насморк, слабость и головная боль.
Телеведущая призналась, что их родители, с которыми они виделись в последнее время, сначала чувствовали себя хорошо. Но через несколько дней Настя узнала малоприятную новость: "Коронавирус уже у всей семьи!".
Сейчас все находятся на карантине, сообщила Ивлеева. Самочувствие ни у кого не ухудшается. "Главное, чтобы у родителей не было осложнений", – подчеркнула знаменитость.
В связи с этим Настя пообещала проводить больше времени в "Инстаграм", потому что у нее появилось много свободного времени.
Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Настю Ивлееву за то, как живет ее мама. Некоторые поклонники удивились, что родительница ютится в небольшой квартире, в том время как блогер покупает подарки возлюбленному за несколько миллионов рублей.
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