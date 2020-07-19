Николай Басков спас мать Ивлеевой от нищеты

Как только подписчики Анастасии Ивлеевой обвинили ее в экономии денег на собственной матери, на помощь пришел золотой голос России. Николай Басков выказал свое уважение родственнице блогера и щедро одарил ее раковиной. Теперь поклонники звезды "Инстаграм" могут не переживать за ее "обедневшую" мать.

Анастасия Ивлеева похвасталась не только дружбой с Николаем Басковым, но и тонким чувством юмора. Многочисленные поклонники звезды пристыдили ее за то, что она экономит на собственной матери. Ответ девушки не заставил себя долго ждать. Уже в новом шоу Ивлеева обыграла критику фанатов.

Известно, что за последние несколько лет телеведущая заметно разбогатела. Теперь блогер может позволить себе все, что угодно. Например, подарить своему мужу – рэперу Элджею наручные часы за несколько миллионов рублей. Аудитория решила, что на родную мать девушка все еще жалеет денег.

Ранее Анастасия Ивлеева признавалась, что активно копит на новый дом для мамы. Пока телеведущая планирует дорогостоящую постройку, ее мать живет в обшарпанной квартире неподалеку от Санкт-Петербурга.

"Неужели нельзя было хотя бы установить нормальную раковину в ванной матери?", – возмутились поклонники звезды.

Несмотря на то, что Настя привыкла к нелестным фразам в свой адрес, она решила все-таки ответить на озадаченные комментарии пользователей социальной сити. А сделала Ивлеева это весьма креативно.

Первый выпуск нового шоу, готовящийся к выходу после долгого карантина, будет посвящен маме блогера. Ивлеева даже познакомила родственницу с ее кумиром – Николаем Басковым. И тот в свою очередь пообещал, что подарит Ирине Александровне новую раковину.

Сама же Настя добавила, что квартира ее мамы "больше не будет похожа на жилье нищих бомжей" благодаря щедрому сердцу Баскова.