Анна Снаткина оголилась перед поклонниками

Анна Снаткина похвасталась фигурой перед поклонниками. Артистка запечатлела себя в сауне.

Анна Снаткина не из тех знаменитостей, которые любят показывать откровенные снимки. Недавнее фото является исключением, поскольку актриса хотела показать, как она отдыхает.

Звезда сериала "Татьянин день" предстала в синем купальнике и с мокрыми волосами. Так, поклонники узнали, что Анна посетила роскошный SPA-комплекс в Минске. Вероятно, у актрисы появились выходные дни, ведь сейчас она находится в Беларуси на съемках нового фильма.

Перед тем, как погрузиться в работу, Снаткина отметила день рождения. Ей исполнилось 37 лет. Актриса рассказывала, что впервые отмечала это событие в большой компании. Праздник для Анны устроили супруг Виктор Васильев и дочь Василиса. В тот день на столе были только итальянские блюда.

Актриса признавалась, что съемки тоже стали для нее настоящим подарком. На данный момент она работает над комедией "Новая жизнь Маши Соленовой". У Снаткиной главная роль в этой киноленте.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали, как Анна Снаткина проводила карантин. Несмотря на режим самоизоляции, актриса находила занятия для всей семьи.