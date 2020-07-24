Анна Снаткина оголилась перед поклонниками

Анна Снаткина не из тех знаменитостей, которые любят показывать откровенные снимки. Недавнее фото является исключением, поскольку актриса хотела показать, как она отдыхает.
Звезда сериала "Татьянин день" предстала в синем купальнике и с мокрыми волосами. Так, поклонники узнали, что Анна посетила роскошный SPA-комплекс в Минске. Вероятно, у актрисы появились выходные дни, ведь сейчас она находится в Беларуси на съемках нового фильма.
Перед тем, как погрузиться в работу, Снаткина отметила день рождения. Ей исполнилось 37 лет. Актриса рассказывала, что впервые отмечала это событие в большой компании. Праздник для Анны устроили супруг Виктор Васильев и дочь Василиса. В тот день на столе были только итальянские блюда.
Актриса признавалась, что съемки тоже стали для нее настоящим подарком. На данный момент она работает над комедией "Новая жизнь Маши Соленовой". У Снаткиной главная роль в этой киноленте.
Напомним, недавно "Дни.ру" писали, как Анна Снаткина проводила карантин. Несмотря на режим самоизоляции, актриса находила занятия для всей семьи.
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