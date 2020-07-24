Александрова впервые показала лицо подросшей дочки

Марина Александрова, как и многие публичные люди, старается держать фанатов на отдалении от частной жизни. Звезда предпочитает не показывать широкой публике лица наследников, но в этот раз не удержалась.

В браке с режиссером Андреем Болтенко артистка воспитывает двоих детей – восьмилетнего Андрея и четырехлетнюю Екатерину. Именно про дочь она и решила рассказать в новом посте в инстаграм-аккаунте.

Как оказалось, девочка растет довольно смышленой. Недавно Катя хитростью смогла выманить у мамы сладости. Марина Александрова призналась, что застукала дочку за тем, как та ворует из ее сумки конфеты. Актриса уточнила у малышки, как же так получилось?

Дочь дала уморительный ответ. "Это магия, мама", – без смущения заявила Катя. Пользователи "Инстаграм" остались в восторге от сообразительности малышки.

"Катюше же 5-й год? Они в этом возрасте такие фантазеры)))Каждый день что-нибудь новое придумывают) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С этого и начинается женская хитрость😂", "Ну... С конфетами всегда какая-то магия происходит", – уверены комментаторы.

Рассказ о проказах дочери Мария Александрова сопроводила снимком с малышкой. На фотографии впервые можно рассмотреть лицо девочки. Судя по всему, она очень похожа на актрису – темные волосы и тонкие черты лица.