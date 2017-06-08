Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника

Знаменитости гуляют в Сочи на 28-м открытом российском фестивале "Кинотавр", который в народе называют нашим ответом Каннам. Актрисы Елизавета Боярская и Марина Александрова за второй день смотра сменили два наряда. Последнюю, к слову, обнимал на красной дорожке известный журналист Вадим Верник.