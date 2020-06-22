Мария Порошина впервые за долгое время показала младшего сына: Богатырь

Младший ребенок знаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редко рассказывает о крохе.
Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение. В "Инстаграм" Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткой Андрея.
Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитость намекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звезда опубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.
Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно: из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила, что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.
Напомним, у 46-летней Марии Порошиной пятеро детей. От гражданского мужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. В браке с актером Ильей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Об отце сына Марии ничего неизвестно.
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