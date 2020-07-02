Возлюбленный Бузовой потратил на лечение матери баснословную сумму

Избранник Ольги Бузовой Давид Манукян долго не рассказывал о диагнозе матери, поскольку не хотел привлекать к себе внимание таким образом. Он очень переживал за близкого человека и боялся, что все закончится трагично. У родительницы блогера было поражено 40% легких.
К счастью, все обошлось. Врачи спасли жизнь женщины. Однако во многом это заслуга самого Давида. Молодой человек рассказал, что госпитализировать маму было весьма сложно. В обычную больницу положить ее не получилось, поэтому блогер воспользовался услугами частной клиники.
10 дней госпитализации обошлись Манукяну в 900 тысяч рублей. Благо, такими средствами возлюбленный известной телеведущей располагает – он хорошо зарабатывает на рекламе в своем блоге.
Теперь Давид вместе с Ольгой регулярно сдает тест на коронавирус, а также соблюдает меры предосторожности. Но не всегда это получается, ведь блогер постоянно участвует в съемках, а также следит за своим проектом – домом молодых звезд "Тик-тока".
Стоит отметить, что недавно бойфренд Ольги Бузовой приобрел роскошный автомобиль за 15 миллионов рублей. Теперь он активно хвастается покупкой в своем блоге.
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